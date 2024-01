Feira do Podrão acontecerá na Barra da Tijuca - Reprodução / @ondecomernorio

Publicado 16/01/2024 10:57

Rio - A 17ª edição da Feira do Podrão vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de janeiro (sexta a domingo), das 16h às 22h, no estacionamento do Shopping Metropolitano Barra, na Zona Oeste do Rio.

Com aproximadamente 30 expositores, o evento se consagra pela variedade de sabores. Na programação musical, um DJ animará o público ao som de ritmos como samba, pop e rock. Além disso, Feira vai contar com a presença de quitutes que são referência na culinária de Rua do Rio, como a "Batata Frita de Marechal Hermes" — petisco famoso do subúrbio Carioca e Patrimônio Cultural Material da Cidade do Rio de Janeiro — "Cachorro-Quente de 120 centímetros", "Hambúrguer de Três Quilos", "Hambúrguer de 30 Carnes", "Coxinha de Dois Quilos", "Prensadão de um Metro", "Barca de Mini Burguer", "Acarajé de Dois Quilos", "Torre de Churros", "Torre de Donuts", "Sorvete na Chapa", e muito mais.



Este ano, o evento destaca a Feira do Podrinho, versão kids do badalado evento, com atividades dedicadas às crianças, área exclusiva, recreadores, conforto e segurança. A área de lazer infantil vai oferecer atrações como Touro Mecânico, Grande Tobogã, Discoplay, Jacaré Inflável, Cama Elástica e Pula-pula. Dessa forma, os pais vão poder aproveitar com tranquilidade os lanches de rua, enquanto a criançada se diverte na recreação e nas atrações disponíveis.





“Estamos felizes em iniciar a temporada 2024 da Feira Nacional do Podrão na Zona Oeste que sempre nos recebeu de braços abertos. Prometemos um programão de fim de semana com muita animação e extraordinárias experiências gastronômicas para toda família”, comenta Suzanne Malta, idealizadora do projeto e influenciadora digital do conhecido perfil @ondecomernorio, ao lado do parceiro de empreitada e produtor Filipe Machado.



“Temos certeza de que a 17ª edição da Feira Nacional do Podrão vai proporcionar uma experiência gastronômica única, repleta de sabores diversificados e entretenimento de qualidade. Estamos ansiosos para receber a todos no Estacionamento Leste do MET para aproveitarmos juntos essa deliciosa jornada pela autêntica culinária de rua”, revela Aline Piubel, Head de Marketing do Shopping Metropolitano Barra.



A Feira Nacional do Podrão também está comprometida com causas sociais e apoia projetos da ONG Liga Du Bem (@ligadubem). Durante o evento, haverá um ponto de coleta para alimentos não perecíveis, que serão destinados à instituição que distribui quentinhas e cestas básicas para a população em situação de rua no Centro do Rio de Janeiro.



Serviço:



17ª Feira Nacional do Podrão



Local: Estacionamento Leste do Shopping Metropolitano - Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 – Barra da Tijuca.



Data: 19, 20 e 21 de janeiro (sexta, sábado e domingo), das 16h até 22h.



Entrada: Gratuita - com ponto de recolhimento para doações voluntárias de alimentos não perecíveis.