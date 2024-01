Lulu Santos - Divulgação/ Jorge Bispo

Lulu SantosDivulgação/ Jorge Bispo

Publicado 18/01/2024 12:13 | Atualizado 18/01/2024 12:26

Rio - Lulu Santos lançou, nesta quinta-feira, o single "Tudo Azul (Atemporal Remix)", uma versão piseiro da música "Tudo Azul", com participação de João Gomes. A canção, produzida por Arine Music e Rafinha RSQ, está disponível no canal do cantor no YouTube e também nas plataformas de streaming.

fotogaleria

Fenômeno do gênero que ganhou o Brasil, João Gomes conta que sempre foi um grande admirador do trabalho de Lulu. "Através da música dele que eu disse 'rapaz, esse cara é fantástico'. Quando eu saía de casa para tocar ou quando minha música foi descoberta, eu jamais poderia imaginar que a gente ia estar aqui agora", revela o artista.

Lulu, que ficou animado pela vibração da parceira ao ouvir a faixa pela primeira vez, rasgou elogios ao cantor pernambucano. "O João tem esse frescor, essa vitalidade, tantas coisas a seu favor, inclusive o registro de voz barítono, como eu! Perfeitamente ótimo", enalteceu o veterano.

Com a gravação original de Lulu Santos, de 1984, combinada aos teclados e batidas eletrônicas do piseiro e a voz grave e marcante de João Gomes, "Tudo Azul (Atemporal Remix)" traz um ritmo contagiante.

A faixa, assim como "Tão Bem (Atemporal Remix)" com Ana Gabriela e Papatinho, fará parte de um projeto inovador da Warner Music Brasil, "Lulu Atemporal", para homenagear o cantor, que é um dos maiores artistas da música brasileira. Com colaborações e releituras de canções inesquecíveis, unindo a voz das gravações originais de Lulu Santos a novas vozes e grandes produtores da nova geração da música brasileira, o trabalho se complementará com um documentário que mostrará os bastidores dessa jornada. O projeto completo será lançado ainda em 2024.