Xand Avião lança DVD ’Mixtura’ com participações especiaisLucas Facundo / Divulgação

Publicado 26/01/2024 15:34 | Atualizado 26/01/2024 15:37

Rio - Xand Avião lançou, nesta sexta-feira, o DVD "Mixtura", com músicas que mesclam funk, trap, forró, piseiro, pagode, entre outros. O cantor reuniu um time de peso como João Gomes, Simone Mendes, Juliette e Felipe Amorim para gravar o projeto na Coudelaria Souza Leão, em Recife, em novembro do ano passado. Ao total, 12 faixas fazem parte do projeto.

O carro-chefe é o medley com a cantora Simone Mendes, em que os artistas interpretaram juntos os sucessos de "Primeiro Passo/Ânsia/Volta Vai”. As demais canções trazem regravações de artistas da música brasileira, e de cantores como o ídolo de Xand, Djavan, com a faixa Lilás.

“Quem trabalha com música não pode não amar o Djavan. Ele é um alagoano que tem uma mente brilhante, uma musicalidade na veia. Djavan tem um fato interessante. Para quem não sabe, para ele liberar uma música precisa ouvir ela pronta, na voz do cantor que está gravada. E está certo, é uma obra dele, como se fosse um quadro do Pablo Picasso! Gravamos a música e mandamos para o Djavan. Passou um dia, passou dois, passou três, e nada dele responder. Quando foi no quinto dia Djavan disse que podia gravar, que estava liberado!”, conta Xand.



Reverenciado o legado do Aviões do Forró e atendendo o pedido dos fãs, o repertório também contempla regravações de sucessos da banda que faz parte de sua carreira e que têm um marco no repertório brasileiro. Entre as músicas estão: ‘Mulher Doideira’, ‘Indecisão’, ‘O Que Tem Que Ser Será’, ‘Alta Estação’, ‘Chá de Costa’, ‘Pequeno Celular’ e ‘Eu Não Vou mais Chorar’ - que trazem a nostalgia que faz parte dos anos 2000.

“Para esse projeto, queríamos atender ao público que sempre pediu músicas antigas que fazem parte dos 22 anos de carreira de Xand. Tivemos meses para pensar e desenvolver a temática e, desta vez, trouxemos uma viagem ao tempo com uma mistura de gêneros musicais. A expectativa é grande, preparamos algo completamente diferente do que já fizemos”, explica Carlos Aristides, empresário de Xand e um dos idealizadores do Aviões do Forró.

“Estou muito realizado com mais um projeto e, com certeza, este será um dos mais importantes na minha história como artista. Estávamos planejando há meses a gravação do DVD, e decidimos prestigiar Recife, que é uma das cidades mais importantes para mim e tem um peso grande na minha vida. Durante meus 22 anos de carreira, Recife foi um dos lugares que me apoiou desde o início da minha carreira e faz parte da minha história até hoje. Tenho um carinho imenso por eles! Para o lançamento do DVD, foram meses de produção, ensaios, pensando em cada detalhe. Neste novo projeto eu resolvi levar para o público as músicas que escuto no meu dia a dia, que fazem parte de diversos gêneros da música popular brasileira. Está lindo!”, comemora Xand Avião.