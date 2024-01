Iza participará da gravação do DVD de Zeca Pagodinho - Divulgação

Rio - Mais uma participação especial foi confirmada no show de Zeca Pagodinho no estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, na Zona Norte do Rio, no dia 4 de fevereiro: Iza. A apresentação, que faz parte da turnê em comemoração aos 40 anos de carreira do cantor, se tornará um DVD.

O sambista, que completa 65 anos no mesmo dia, também receberá no palco Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Diogo Nogueira e Marcelo D2. A abertura do evento ficará por uma grande roda de samba protagonizada por Pretinho da Serrinha.



Além do Rio, outras cidades também vão receber a turnê de Zeca como São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e mais. Nesta sexta-feira, Zeca compartilhou um vídeo, no Instagram, de um ensaio para a apresentação. Nele, os músicos tocam o famoso hit "Deixa a Vida me Levar".

