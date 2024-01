Matu Miranda faz show na Lapa neste sábado - Divulgação

Matu Miranda faz show na Lapa neste sábadoDivulgação

Publicado 27/01/2024 08:41

Rio - O cantor Matu Miranda, que foi semifinalista da última edição do "The Voice Brasil", fará uma apresentação intimista na Casa Tao Brasil, na Lapa, a partir das 19h deste sábado. O espetáculo será completamente acústico, sem microfone ou caixas de som. Esta será seu primeiro show este ano, após a participação no reality da Globo.

No show deste sábado, Matu apresentará algumas canções do disco que será lançado este ano e releituras de compositores consagrados da música popular brasileira. O artista vem circulando o Brasil com seu trabalho, que agrega influências da música instrumental brasileira, nordestina, jazz, soul, pop e MPB.

SERVIÇO

Casa Tao Brasil. Rua Joaquim Silva, 77, Lapa.

Data: Sábado, dia 27/01. Às 19h.

Ingressos: R$ 80.