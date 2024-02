Unfollow de Neymar foi percebido por rastreador de atividades no Instagram - Divulgação

Publicado 20/02/2024 17:13

Numa reviravolta nas redes sociais, Neymar Jr. e Amanda Kimberlly, suposta mãe do terceiro filho do atual jogador do Al-Hilal, recentemente decidiram deixar de se seguir, alimentando intensos rumores sobre desentendimentos na relação entre o jogador e a modelo.

O conflito ganhou contornos de mistério recentemente, especialmente após Neymar surgir ao lado de Bruna Biancardi em uma foto durante sua festa de aniversário. Bruna, ex-namorada do jogador, escolheu não comentar publicamente sobre seu relacionamento com Neymar, apesar de sua presença na comemoração dos 32 anos do atleta.

A notícia da decisão de Neymar de deixar de seguir Amanda Kimberlly se espalhou rapidamente. Antes mesmo dos rumores de uma possível gravidez, o jogador já havia chamado a atenção dos internautas ao interagir com diversas publicações da influencer.

Anúncio da gravidez

Após a revelação, em janeiro deste ano, de que uma modelo esperava um novo filho do jogador Neymar, Amanda Kimberlly passou a ser monitorada nas redes sociais.

Residente de São Paulo, conforme informações do portal Leo Dias, a modelo viu sua gravidez confirmada pela família do jogador, mesmo após a negativa da assessoria do craque em relação ao assunto.

Neymar Jr. está ciente da gravidez e, de acordo com portais de notícias online, realizará um teste de DNA logo após o bebê nascer.

Surpreendentemente, apesar da gestação inesperada, a relação entre Kimberlly, Neymar e sua família parecia estar em bons termos. No entanto, a notícia não foi bem recebida por Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador e mãe de Mavie, segunda filha do jogador.

Após a divulgação inicial da gravidez, ainda em janeiro, quando o nome de Kimberlly ainda não havia sido revelado, Bruna Biancardi optou por deixar de seguir Neymar nas redes sociais – e posteriormente compartilhou indiretas em seus stories no Instagram.

Vale destacar que Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos.

Polêmica mais recente

Enquanto isso, Kimberlly, apesar de levar uma vida discreta, revela sinais de distanciamento em relação a Neymar, apontando para uma possível tensão entre os dois.

A modelo nunca foi publicamente vista ao lado do jogador, sugerindo que sua ligação com o craque pode não ser tão estreita quanto se pensava. Embora os motivos do conflito nas redes sociais não tenham sido confirmados, especulações sobre possíveis desentendimentos persistem.

O unfollow dado pela modelo no atleta ocorreu poucas horas após ele ser visto celebrando seu aniversário ao lado da ex-namorada, Bruna Biancardi.

Quem é, afinal, Kimberlly?

Conhecida como Kim na internet, a paulista é uma modelo que recentemente viu seu número de seguidores no Instagram aumentar de quase 200 mil para 329 mil (na data de publicação deste artigo) após a divulgação da suposta gravidez envolvendo Neymar.

Além de sua atuação como modelo, Kim se destaca por seu envolvimento em ações sociais, como o projeto Gaia, dedicado a ajudar pessoas carentes por meio de doações de comida e roupas – fora isso, a idade da modelo continua sendo um mistério.

Segundo informações divulgadas em um programa de entretenimento, Kim estaria no primeiro trimestre de gestação, fruto de um romance com Neymar. O jogador, atualmente em processo de recuperação de uma lesão, se encontra no centro de uma trama repleta de mistérios e especulações.

Rumores sobre gravidez envolvendo jogador não são novidade

Por fim, essa não é a primeira vez em que especulações sugerem que Neymar está prestes a receber mais um herdeiro. Em janeiro, um integrante da equipe da influenciadora cearense Jamile Lima utilizou a conta dela para comentar, em uma foto da filha do jogador, sobre a possibilidade de Neymar se tornar pai novamente.

Na ocasião, a equipe do atacante emitiu uma nota à revista Caras negando as alegações de que Neymar estaria esperando um terceiro filho. “Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”, declarava o comunicado.



Jamile Lima também negou enfaticamente os boatos de que seria a mãe do suposto filho de Neymar. Em seus stories, ela esclareceu que não estava grávida e salientou que nem mesmo conhecia o atleta pessoalmente. De acordo com a influenciadora, um membro de sua equipe fez um "comentário infeliz".