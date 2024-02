Jessie J anuncia shows no Brasil - Reprodução do Instagram

Publicado 29/02/2024 13:43

Rio - Os fãs de Jessie J já podem comemorar! A cantora britânica desembarca no Brasil neste ano para realizar dois shows. A informação foi divulgada no Instagram da artista, nesta quinta-feira. As apresentações acontecerão no dia 30 de abril, no Espaço Unimed, em São Paulo, e dia 02 de maio no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Um dos lugares mais especiais pra mim", disse Jessie J em um trecho da publicação. Os fãs celebraram a notícia. "Era disso que eu precisava", disse um admirador da artista. "Me sinto pronta", afirmou outro. "Já estamos ansiosos por isso! Vai ser inesquecível, Jessie", declarou uma terceira pessoa.

Na capital paulista, Lauren Jauregui, ex-integrante do Fifth Harmony, fará o show de abertura. Os ingressos para a apresentação de São Paulo já estão disponíveis e custam a partir de R$ 175 (meia-entrada/ pista). A venda geral da entrada para o show do Rio inicia nesta segunda-feira e custa a partir de R$ 190 (meia-entrada/pista).

Dona dos hits "Price tag", Flashlight” e "Do it like a dude", Jessie se apresentou no Brasil pela última vez em 2022, no Rock in Rio.