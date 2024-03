"Este projeto me deu a oportunidade de mostrar, pela primeira vez, o meu lado ancestral" - Dan Coelho / divulgação

Publicado 01/03/2024 06:03

Com mais de 50 anos de carreira, Áurea Martins é a prova de que sempre há algo novo a ser descoberto ou explorado. “Senhora das Folhas” (2022), seu álbum mais recente, é uma reverência ao feminino ancestral do Brasil. “Apesar desse tempo todo de carreira, este projeto me deu a oportunidade de mostrar, pela primeira vez, o meu lado ancestral, que até então eu desconhecia”, diz a artista em entrevista ao DIA.



Indicado ao Grammy Latino 2023, o álbum é a base dos shows especiais que Áurea vai fazer para celebrar o mês da mulher. “A ideia de fazer em março foi da gerência do Sesc. Eles foram sensíveis em perceber que este trabalho é uma homenagem ao feminino, que é tão plural no nosso país: indígena, caboclo, católico, de matriz afro. Vai ser ótimo estreá-lo no Sesc São João de Meriti. Lembro da primeira vez que cantei lá, no show do inesquecível Emílio Santiago”, recorda a interprete.



Ela também comenta o fato de estrear no dia seguinte ao aniversário do Rio de Janeiro, cidade onde nasceu: “Tem muitas coisas boas acontecendo por aí. Apesar da exclusão, a periferia do Rio é muito criativa e produz muita arte. Pude acompanhar muitas mudanças nesses mais de 80 anos vivendo aqui. Parece que foi ontem que comecei, na Zona Oeste”.



O setlist vai de canção medieval a coco de roda, passando por sambas icônicos. “O projeto também fala do meio ambiente, quando recita o poema ‘Vô Madeira’, da poetisa indígena Julie Dorrico, e canta ‘Araruna’, de Nahiri Asurini e Marli Miranda. Me sinto mais próxima da população indígena, defendendo a natureza”, ressalta a carioca.



Em “Senhora das Folhas”, louvores das manifestações populares de Minas Gerais se unem a canções como “A Rezadeira” (Projota), “Me Curar de Mim” (Flaira Ferro), “Banho de Manjericão” (Paulo Pinheiro e João Nogueira) e “Na Paz de Deus” (Arlindo Cruz), em arranjos camerísticos luxuosos. “O repertório desse álbum é perfeito, me sinto muito feliz cantando ele”, destaca a cantora.



Embora o palco seja a tribuna onde diz o que deseja por meio do canto, Áurea também faz questão de usar o poder da voz e da experiência de vida para falar com o público quando não está entoando suas canções. No mês dedicado às mulheres, a cantora deixou sua mensagem: “Mostrem sua força e não deixem a submissão tomar conta de suas vidas. Isso não quer dizer se igualar aos homens, mas mostrar que podemos ser sempre pessoas melhores. Hoje, as mulheres negras estão mais fortes e se posicionando mais. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas estamos em evolução. Devemos lembrar sempre que ninguém é melhor que ninguém e refletir diariamente sobre quem somos e para onde vamos”.

SERVIÇO

Senhora das Folhas

Locais e horários:

- Sesc São João de Meriti (End.: Av. Automóvel Clube, 66)

2 de março, às 19h

- Sesc Barra Mansa (End.: Av. Tenente José Eduardo, 560 - Barra Mansa)

8 de março, às 19h

- Sesc Madureira (Rua Ewbank da Câmara, 90)

15 de março, às 19h

- Sesc Tijuca (Rua Barão de Mesquita, 539)

26 de março, às 19h



Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$5 (meia), disponíveis nas bilheterias das unidades

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: Livre