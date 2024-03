Maria Gadú se apresenta no Rio de Janeiro neste sábado (9) - Loiro Cunha / Divulgação

Publicado 09/03/2024 06:00

Rio - Cantora, compositora, musicista e produtora, Mayra Correa, mais conhecida como Maria Gadú, é um dos maiores destaques da música popular brasileira. Natural de São Paulo, a artista iniciou na carreira com 12 anos, tocando em bares, restaurantes e casas noturnas. Em 2009, lançou seu primeiro álbum, e a canção "Shimbalaiê" caiu no gosto popular ao fazer parte da novela "Viver a Vida", da TV Globo. De lá para cá, a artista lançou mais de sete álbuns foram lançados e acumulou 365 milhões de visualizações no seu canal do Youtube e mais de 950 mil seguidores no Instagram. Com essa história, Gadú desembarca no Rio, neste sábado, com a sua nova turnê.

Com uma trajetória de sucesso, a multiartista explica que a música na sua vida é apenas "um ponto de expressão". "Não respiro música. A música é um ponto de expressão, mas eu tenho muitos interesses na vida, na história do Brasil. Em casa, pouco canto", pontua Maria, que recorda os momentos mais marcantes da carreira. "A turnê com Caetano Veloso, o projeto 'Acorda Amor', a canção que gravei com Palavra Cantada e o momento de agora. Fora esses, todos os outros", diverte-se.

Na turnê 'Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor', que faz parte de seu quarto álbum de estúdio, a artista, acompanhada de banda, interpreta canções que marcaram a sua vida. Músicas de Caetano Veloso, Gonzaguinha, Marisa Monte, Rita Lee e Renato Russo estão no repertório. Para a intérprete, este trabalho é uma forma de celebrar seus ídolos.

"Com toda certeza! O cancioneiro brasileiro é precioso. Não foi fácil selecionar poucas canções pro disco. Cantei muitos anos em bares, e foi muito importante pois você toca muitas horas, o que estimula a ter um repertório grande. Essa fase me fez conhecer o repertório de muitos artistas de forma íntima. Esse disco/ show é uma celebração da continuidade, tanto dessas pessoas que admiro, quanto do meu próprio repertório", diz ela, que também vai empolgar o público com seus maiores sucessos. "Toco coisas de toda minha discografia, é um show de canções. Depois de muito tempo longe dos palcos, também senti saudade de cantar e tocas as coisas mais antigas".

Ao ser questionada sobre o que quer dizer amor, Gadú não titubeia. "A voz do Milton Nascimento". A cantora, inclusive, já dividiu os vocais com Bituca e outros artistas nacionais e internacionais, como Caetano Veloso — como já citado —, Gilberto Gil, Sandy, Iza, Eagle-Eye Cherry, Tonny Bennet e Alicia Keys. Recentemente, realizou mais um sonho profissional. "Por mim, faria duetos com todo mundo. Amo a música brasileira, em todas as suas formas. Mas realizei um sonho há pouco tempo de cantar com o Péricles".

Vida pessoal

Apesar da fama, Maria Gadú sempre manteve sua vida pessoal longe dos holofotes. Ela admite que não foi fácil encontrar esse equilíbrio entre o público e privado. "Não foi e não é. Não sinto essa necessidade de compartilhar minhas coisas cotidianas. Mas minha vida pessoal de certa forma é bem exposta. Pela minha obra pode se saber de mim, das dores, dos amores, da alegria".

Reservada, Gadú mostrou o rostinho da filha, Alice, gerada pela irmã da artista, Vanessa Corrêa, no fim do ano passado. De lá para cá, a cantora tem encantado os fãs com alguns registros da pequena e diz que a chegada da menina transformou sua vida. "Ela é linda! Com certeza, uma transformação profunda e positiva. Para além do amor genuíno a Alice tem uma personalidade que me ensina muito muitas coisas. A chegada dela anunciou uma nova fase de alegria e gratidão", comenta a namorada de Ana Paula Popi.

Serviço:

Maria Gadú "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor"

Data: 9 de março (sábado)

Horário: 21h (a casa abre 2h antes)

Local: Vivo Rio - Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo - Rio de Janeiro

Ingressos a partir R$60 (meia) e R$120 (inteira)