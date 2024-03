Rock in Rio anuncia mudança na data da venda geral de ingressos - Reprodução / Instagram

Rock in Rio anuncia mudança na data da venda geral de ingressosReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2024 21:41 | Atualizado 21/03/2024 10:38

Rio - O Rock in Rio anunciou nesta quarta-feira (20), através das redes sociais, que a venda geral de ingressos para a edição de 2024 foi adiada. Agora, a nova data é no dia 23 de maio. Além disso, a pré-venda exclusiva do Rock in Rio Club e clientes Itaú acontecerá do dia 14 a 22 de maio. Os ingressos serão vendidos exclusivamente no site da Ticketmaster.