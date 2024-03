Belo se apresenta na Zona Oeste do Rio - Tomzé Fonseca/ Agnews

Belo se apresenta na Zona Oeste do RioTomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 30/03/2024 12:14 | Atualizado 30/03/2024 12:41

Rio - Que tal curtir o fim de semana em grande estilo? Há opções de programação para todos os gostos e bolsos, incluindo shows, espetáculos, exposições e até circo. Uma dica é conferir o show do cantor Belo, do projeto "Belo In Concert", no Espaço Hall, na Zona Oeste do Rio, neste sábado. Para a galera da Zona Sul, o destaque vai para a apresentação do grupo Roupa Nova, no Vivo Rio, nesta noite.

fotogaleria

No mesmo dia, tem o espetáculo de sucesso "Gato Galáctico em Aventura Prismágica", no Qualistage, localizado na Barra da Tijuca. O novo show mergulha em uma história que mescla música, imaginação e fantasia, trazendo à vida os personagens: Roni, Luna, Mimi, Astro e o misterioso vilão Gato Lunático.

No domingo, uma opção é conferir o espetáculo "Fabulosas Delicadezas dos Elefantes", que retrata o lado verdadeiro dos encontros da vida com seus altos e baixos. Para quem gosta de circo, o Vostok, Diego Hypólito, ginasta brasileiro, chegou à Zona Oeste e promete muita diversão para adultos e crianças.

No clima da Páscoa, há opções gratuitas para a criançada como a oficina de máscaras de coelhos e divertida caça aos ovos pelo empreendimento, neste domingo, no Madureira Shopping. Já no West Shopping, em Campo Grande, acontece a oficina de Biscoitinhos Decorados, destinadas às crianças com idade entre 03 e 10 anos, sendo 100 crianças no total, 17 por turma. A inscrição deve ser realizada antecipadamente através do aplicativo do local.

Confira a programação completa:

Shows



Tributo a Beth Carvalho, de Rhê Guimarães

Sábado, às 17h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim 824, Tijuca

Ingresso: a partir de R$25



Daniel Cruz -R&B Brasil

Sábado, às 17h30

Local:Arena Cultural Fernando Torres

Endereço:Bernardino de Andrade, 200 – Madureira

Ingresso: Grátis



Fundo de Quintal e Arruda

Sábado, a partir das 18h

Local: Casarão do Firmino

Endereço: Rua da Relação, 19, na Lapa

Entrada colaborativa



Belo In Concert

Sábado, a partir das20h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$50

Roupa Nova

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingressos: a partir de R$ 100



Zé Neto e Cristiano

Sábado, a partir das 22h

Local:Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 50

Claudinho Guimarães

Domingo, a partir das 19h

Local: Quintal Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe

Ingresso: Grátis



Espetáculos



'Sereia e Pirata'

Sábado e domingo, às 11h30, 13h30 e 14h30

Local: AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali - Via Binário do Porto, s/n - Gamboa

Ingresso: a partir de R$75

Gato Galáctico em Aventura Prismágica

Sábado, às 17h

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço:Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ

Ingresso: a partir de R$50



'Eu Não Sou Harvey – O Desafio das Cabeças Trocadas'

Sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Café Pequeno

Endereço: Avenida Ataulfo de Paiva 269 - Leblon

Ingresso: a partir de R$25

'Stand-up Ninguem se importa', de Afonso Padilha

Sábado, às 21h

Local: Cidade das Artes

Endereço:Av. das Américas 5300, Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$50



'Fabulosas delicadezas dos elefantes'

Domingo, às 11h

Local:Teatro de Fantoches e Marionetes Carlos Werneck de Carvalho

Endereço:Av. Infante Dom Henrique s/no, Flamengo

Ingresso: Grátis



'Um Menino Príncipe no Brasil'

Domingo, às 11h

Local:Teatro Ruth de Souza

Endereço:Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: a partir de R$ 15



Mais opções



Oficina Lúdica de Restauro

Sábados e domingos, das 15h às 16h

Local: Casa Museu Eva Klabin

Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 2480 - Lagoa)

Ingresso: Grátis

Jump Around, o maior castelo inflável da América Latina

Sábado e domingo, das 15h às 21h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 49,90

Exibição do filme 'Os Farofeiros 2'

Sábado e domingo, às 15h30, 17h30 e 19h30

Local: CineCarioca Nova Brasília

Endereço: Praça Nossa Senhora de Fátima, Rua Nova Brasília s/nº, Bonsucesso

Ingresso: a partir de R$5



Circo Vostok

Sábado e domingo, às 16h30 e 19h30

Local: Park Shopping Campo Grande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200. Campo Grande

Ingresso: a partir de R$ 25

"The Beatles Acústico Banda & Ballet"

Sábado, às 20h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, Niterói

Ingresso: a partir de R$ 50 (meia-entrada)



Domingo Recreativo para crianças

Domingo, às 11h

Local: Areninha Cultural Sandra Sá

Endereço:Rua Doze 1, Santa Cruz

Ingresso: Grátis



Exposição “Arte de código aberto”

Domingo,10h às 18h (última entrada às 17h

Local:Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá 1, CentroI

Ingresso: a partir de R$15



Exposição 'A casa que carrego'

Domingo, às 9h

Local:Parque Glória Maria

Endereço:Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: Grátis

'Clubinho do West' de Páscoa

Domingo, das 15h às 18h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Caça aos ovos e oficina gratuita

Domingo, a partir das 15h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, nº 222 - Madureira

Ingresso: Grátis