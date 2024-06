Veja o cartaz do filme Luccas e Gi em: Dinossauros - Divulgação

Publicado 05/06/2024 12:26

Rio - O cartaz e o trailer do filme "Luccas e Gi em: Dinossauros", protagonizado por Luccas Neto e Gi Alparone, foram divulgados pela H2O Films, nesta quarta-feira (5). O longa, com previsão de estreia para o dia 11 de julho, traz uma trama cheia de reviravoltas, perigos, ação e muito humor.

No filme, os irmãos Luccas e Gi, e Camila (Roberta Piragibe), embarcam em uma viagem para conhecer um novo parque de diversões com réplicas de dinossauros. Por acidente, o grupo entra em uma gigante enrascada ao descobrir os planos de uma cientista ambiciosa que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Luccas precisará fazer de tudo para salvar a irmã das garras da vilã, que planeja usá-la como cobaia para suas terríveis experiências. O trio receberá a ajuda de um paleontologista "maluco beleza" e dois agentes da CIA muito atrapalhados para impedirem a cientista de seguir com seu plano.

Juliana Knust, Bruna Griphao, Heitor Martinez e Daniel Erthal também estão no elenco do longa. Filmado em Miguel Pereira e no Rio de Janeiro, o filme tem a direção de Leandro Neri ("Príncipe Lu e a Lenda do Dragão", "Carnaval" e "Socorro, virei uma garota!"), que assina o roteiro junto a João Costa Van Hombeeck ("Acampamento de Magia para Jovens Bruxos", "Detetives do Prédio Azul") e Henrique Freitas ("A Família Craft", "Confusão em Dose Dupla").

Assista ao trailer: