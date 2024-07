Eduardo Paes fala sobre vontade de ter um novo show da Madonna e outro do U2 em Copacabana - Reprodução

Publicado 04/07/2024 19:59

Rio - Eduardo Paes revelou que pretende realizar novos shows da praia de Copacabana após a apresentação histórica de Madonna em maio deste ano . Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (4), o prefeito contou que pretende trazer novamente a Rainha do Pop e o grupo U2, justificando que os espetáculos trazem dinheiro para a cidade.

"Dá para fazer tudo. Vamos fazer mais show da Madonna ano que vem. Vamos ter mais show ano que vem (...) Eu quero U2", disse. Em seguida, ele foi questionado se as apresentações seriam com o dinheiro da população. "Com dinheiro do povo", afirmou.

Eduardo Paes, então, explicou a importância dos shows para a cidade. "Precisa porque ele traz muito dinheiro de volta, sim", ressaltou. Procurada, a Prefeitura do Rio não se manifestou sobre a declaração.