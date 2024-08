Silvio Santos e Lombardi - Reprodução / Facebook

Publicado 17/08/2024 12:27

Rio - Falecido na madrugada deste sábado (17) , Silvio Santos teve diversos companheiros de auditório ao longo de seus mais de 60 anos de carreira na TV brasileira. Entre os nomes mais lembrados pelo público, estão Lombardi, Liminha, Roque e Jassa.

Locutor icônico do "Programa Silvio Santos", Luiz Lombardi Netto, mais conhecido como Lombardi, foi o responsável, por muitos anos, por anunciar os quadros e produtos no programa. Em 2009, o profissional foi encontrado morto em casa após sofrer um infarto agudo.

Ailton Alves Sampaio de Lima, o Liminha, é um dos funcionários mais antigos do SBT. Há mais de 30 anos na emissora, o assistente de palco roubava a cena muitas vezes enquanto trabalhou com Silvio Santos. Com boné e óculos escuros, ele cultivou uma amizade com o apresentador.

Gonçalo Roque, mais conhecido apenas como Roque, foi o principal assistente de palco de Silvio Santos. Ao saber da morte do apresentador, ele lamentou a perda nas redes sociais. "Hoje, o palco está mais vazio, o SBT perdeu seu brilho maior, e o Brasil, um dos seus maiores ícones. Mas, para mim, a perda é ainda maior. Perdi um irmão de vida. Vou sempre lembrar com carinho das brincadeiras, dos conselhos e de tudo que aprendi ao lado desse homem extraordinário", escreveu ele.

Jassa Santos, cabelereiro de Silvio, cultivava uma amizade com o apresentador. Ele era o único responsável por cuidar dos fios do comunicado há 40 anos. Mesmo quando estava em momentos mais reclusos, Silvio Santos tratava os cabelos no salão de beleza em São Paulo. No Instagram, Jassa lamentou a morte do ícone: "Vamos ficar neste praça eternamente".