Marvvila foi uma das convidados do novo projeto de BG - Divulgação

Publicado 12/10/2024 17:42

Rio - O cantor e compositor Brunno Gabryel, conhecido como BG, gravou o audiovisual "Vivo de Samba", no Rio, com as participações de Ferrugem, Marvvila, L7 (Lennon), Yan, Gamadinho e Pagode do Adame.

"Esse projeto é muito especial para mim, e nele eu trago minha personalidade e a essência do pagode que tanto amo", comemorou o cantor antes da gravação, que ainda não tem previsão de lançamento.

BG iniciou a trajetória artística como compositor de sucessos gravados por grandes nomes do pagode. Entre suas composições mais conhecidas estão "Sinto Sua Falta", interpretada por Ferrugem, "Pouco a Pouco", gravada por Dilsinho, e "Nosso Primeiro Beijo", do álbum "Serenata da GG, Vol. 1", de Gloria Groove.

Em 2020, BG se lançou como cantor com o EP "Pagodinho Romântico".