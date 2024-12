Disney lança trailer do live action de ’Branca de Neve’, que chega aos cinemas em março de 2025 - Divulgação / Disney

Disney lança trailer do live action de ’Branca de Neve’, que chega aos cinemas em março de 2025Divulgação / Disney

Publicado 03/12/2024 17:24

Rio - 'Espelho, espelho meu...'! Após muitas especulações, a Disney divulgou, nesta terça-feira (3), o primeiro trailer oficial do live action de "Branca de Neve". Com Rachel Zegler ("Jogos Vorazes: A Cantiga de Pássaros e Serpentes") como protagonista, o papel da Rainha Má ficou por conta de Gal Gadot ("Mulher Maravilha"). O longa chega aos cinemas brasileiros em 20 de março de 2025.

O novo filme promete ser uma releitura musical live-action do clássico de 1937. No longa, Branca de Neve foge para a floresta encantada depois de saber que sua madrasta, a Rainha Má, planeja matá-la para se tornar a mais bela do reino.

No trailer, o luxo da produção fica evidente. Os anões - Dengoso, Mestre, Dunga, Zangado, Feliz, Soneca e Atchim -, criados digitalmente para o live action, dividiu opiniões nas redes sociais na época em que o filme foi anunciado. Na prévia, o público também pode ouvir pela primeira vez um trecho de "Waiting on a Wish", música original do longa.