Tintim e o capitão Haddock, em versão adaptada dos quadrinhos para a televisãoDivulgação

Publicado 02/01/2025 09:27 | Atualizado 02/01/2025 09:30

Personagens icônicos da cultura popular como Tintim e Popeye, além de diversas outras obras do cinema, literatura e arte que foram publicadas pela primeira vez em 1929 entraram em domínio público a partir desta quarta-feira (1º). Em 2025, elas completam 95 anos, marcando o fim a duração dos direitos autorais dos seus criadores, segundo a legislação dos Estados Unidos.

Isso significa que essas produções podem ser usadas livremente por qualquer pessoa. No ano passado, em 1º de janeiro de 2024, por exemplo, Mickey Mouse passou a ser de domínio público , o que abriu a via para possíveis remakes, spin-offs, adaptações e batalhas legais com os estúdios Disney.

Confira as obras

O marinheiro Popeye original, que apareceu pela primeira vez em 17 de janeiro de 1929, na história "Gobs of Work", da série de tirinhas de jornais Thimble Theatre, entrou em domínio público nesta quarta-feira. Junto a ele, o repórter Tintim e o seu cão Milu, da série "As Aventuras de Tintim", que estrearam nos quadrinhos em 10 de janeiro de 1929, também encerram os direitos autorais.

Mickey Mouse, que fizera sua estreia no ano anterior, em 1928, terá uma dúzia de animações liberadas, entre elas a sua primeira aparição em "The Karnival Kid", quando ele aparece pela primeira vez com suas luvas brancas.

No cinema, o clássico "Chantagem", primeiro filme sonoro do diretor Alfred Hitchcock, lançado também entra em domínio público, assim como "Hotel da Fuzarca", que marcou a estreia dos irmãos Marx nas telonas.

Já na literatura, a obra da escritora Agatha Christie, "O Mistério dos Sete Relógios", e "Um Quarto Só Para Você", considerado um clássico da autora feminista Virginia Woolf.

Alguns quadros do pintor espanhol Salvador Dalí, como "Prazeres Iluminados" e "As Acomodações do Desejo" também entraram em domínio público.