Emilia Pérez supera Ainda Estou Aqui e vence Critics Choice Awards de Melhor Filme EstrangeiroReprodução / X

Publicado 08/02/2025 07:55 | Atualizado 08/02/2025 08:06

Rio - O filme francês "Emilia Pérez" levou o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira no Critics Choice Awards 2025, superando o brasileiro "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. A premiação aconteceu em Santa Monica, Califórnia, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (7).

Na história, Eunice Paiva (Fernanda Torres) é casada com Rubens Paiva (Selton Mello), e, após o marido ser sequestrado por militares nos anos 70, no auge da Ditadura Militar, tenta descobrir o paradeiro do ex-deputado e se reinventar para criar os cinco filhos sozinha. Fernanda Montenegro interpreta a versão mais velha da personagem da filha. O filme é baseado no livro do filho do casal, o escritor Marcelo Paiva. No início de janeiro, Torres ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama