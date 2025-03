Frank Ferrer deixa posto de baterista do Guns N’ Roses após 19 anos - Reprodução / Instagram

Frank Ferrer deixa posto de baterista do Guns N’ Roses após 19 anosReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2025 14:40

Rio - A banda Guns N' Roses usou as redes sociais para anunciar a saída do baterista Frank Ferrer, nesta quarta-feira (19). No Instagram, a publicação apenas diz que o fim da parceria com o músico, que tocou com o grupo por 19 anos, foi amigável, sem muitos detalhes.

fotogaleria

"Guns N' Roses anuncia a saída amigável de Frank Ferrer. A banda agradece Frank por sua amizade, criatividade e presença forte nos últimos 19 anos, e deseja a ele sucesso no próximo capítulo de sua jornada musical. Frank se juntou ao GNR durante um show em junho de 2006, ajudando a ancorar a seção rítmica nas turnês seguintes, incluindo na reunião do trio Axl Rose, Slash e Duff Mckagan. Seu último show com a banda ocorreu em 5 de novembro de 2023, no México", diz o comunicado.

Nos comentários, os internautas começaram a especular sobre quem tomará o lugar de Frank, que ainda está vago. "O Frank é muito bom. Todos vão sentir falta dele. Mas agora chame Matt Sorum imediatamente", pediu um perfil. "Jajá anunciam a saída do Richard também... Steven Adler e Izzy Stradlin de volta... minha aposta de novidade para a tour", opinou outro. "Não se surpreendam… é tão nítido que será o 'retorno' de Brain [Bryan Mantia] aos palcos, pois do Guns ele nunca saiu!", escreveu um terceiro.

Especulação do público e foto misteriosa

Um dos nomes mais pedidos pelos fãs para ocupar o lugar de Frank, Matt Sorum publicou uma foto com legenda misteriosa após o anúncio da saída de Ferrer. Tocando, o baterista deu esperança para os internautas de uma possível turnê com Guns N' Roses.

"Bateria e música me levaram ao redor do mundo!!", escreveu Sorum na legenda da publicação, que logo recebeu uma chuva de comentários. "Esperando alguma novidade", escreveu um perfil. "Está querendo e não está sabendo pedir. Anuncia logo a volta pro GNR", pediu outro. "Por favor, passar no RH do GNR, para fazer os exames admissionais, você começa na segunda-feira como baterista da banda, beleza??!!", brincou um terceiro.

Matt Sorum foi baterista da banda Guns N' Roses por boa parte dos anos 90. Ele participou do grupo durante o período de 1990 a 1997, fazendo parte das gravações dos álbuns "Use Your Illusion I e II" (1991) e "The Spaghetti Incident?" (1993).