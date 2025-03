Banda Dum Chica transforma presidente da Argentina, Javier Milei, em demônio no Lollapalooza - Reprodução / X

Banda Dum Chica transforma presidente da Argentina, Javier Milei, em demônio no LollapaloozaReprodução / X

Publicado 24/03/2025 14:32 | Atualizado 24/03/2025 16:24

Rio - A banda Dum Chica polemizou ao projetar imagens do Javier Milei ao fim do show no Lollapalooza Argentina, no último sábado (22). O grupo de Buenos Aires transformou o presidente argentino em demônio e estourou a cabeça dele, com direito a muito sangue.

fotogaleria

Após as imagens viralizarem nas redes sociais, as integrantes da banda se manifestaram e assumiram toda a responsabilidade pelo vídeo polêmico reproduzido nos telões, explicando que o festival não tinha conhecimento do que seria projetado por elas.

"Como artistas, somos responsáveis pelo conteúdo expressado em nossa apresentação no festival Lollapalooza. Nem a produtora, nem o festival, nem os patrocinadores do evento tinham conhecimento algum do conteúdo da nossa apresentação e somos as únicas responsáveis pela mensagem apresentada", esclareceu o grupo.

Formada em 2021, a banda, composta por baixo e voz, define seu estilo musical como "veloz e cru". Integrada por Lucila Storino e Juana Gallardo, esta foi a primeira vez da dupla no Lollapalooza. O grupo integrou apenas a versão argentina do musical.