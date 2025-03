Marina Sena divulgou informações sobre novo álbum - Reprodução de Vídeo

Marina Sena divulgou informações sobre novo álbum Reprodução de Vídeo

Publicado 24/03/2025 16:08

Rio - Marina Sena divulgou nas redes sociais a data de lançamento de seu novo álbum, intitulado 'Coisas Naturais'. O terceiro disco de estúdio da cantora possui 13 faixas e chega às plataformas digitais no dia 31 de março.

fotogaleria

A primeira música do projeto é "Numa Ilha", disponibilizado em dezembro de 2024. O ator Johnny Massaro aparece em cenas quentes com Marina Sena no clipe do single.