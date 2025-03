Premonição 6: Laços de Sangue estreia em maio nos cinemas - Reprodução / YouTube

Publicado 25/03/2025 14:28

Rio - A morte está de volta no trailer oficial de "Premonição 6: Laços de Sangue", lançado pela Warner Bros. nesta terça-feira (25). O novo filme da franquia de terror, um clássico dos anos 2000, chega aos cinemas brasileiros em 15 de maio.

No longa, a estudante universitária Stefanie, atormentada por um pesadelo violento e recorrente, volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles.

Dirigido por Adam Stein e Zach Lipovsky, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, "Premonição 6: Laços de Sangue" conta com nomes como Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore e Brec Bassinger no elenco.