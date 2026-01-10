Nos últimos anos, o autor enfrentava complicações decorrentes do Parkinson, diagnosticada em 2019 - Reprodução / TV Globo

Nos últimos anos, o autor enfrentava complicações decorrentes do Parkinson, diagnosticada em 2019Reprodução / TV Globo

Publicado 10/01/2026 22:24

Papel ficou a cargo de Taís Araújo, em Viver a Vida Divulgação

Em entrevista ao Estadão, publicada em 11 de setembro de 2009, três dias antes da estreia da trama, foi perguntado sobre a questão: "Pela 1.ª vez, a Helena é jovem e negra. Qual é a importância que você dá a essas duas informações?" A resposta: "Só dou importância ao fato de ser jovem. É natural que todos pensem que o principal é que ela é negra, mas não é."Manoel Carlos revelou que sua ideia inicial era de uma Helena "solteira, entre 25 e 30 anos, que fosse bem-sucedida na profissão e viajasse bastante". Cogitou uma atriz, mas achou que o melhor caminho seria uma modelo. "Por isso, não importa o fato de ela ser negra. O mais importante é que ela convença como top model, e a Taís, que tem uma beleza internacional, convence."O autor foi indagado novamente: "Então, a novela não levanta a bandeira dos direitos raciais?" "Não, nada. Até pode surgir, porque tenho outros personagens negros. Mas definitivamente não é uma bandeira", respondeu.Manoel Carlos ainda refletia sobre a questão: "Os artistas escapam disso. Ninguém fala de um ator negro dando a raça em primeiro lugar. Denzel Washington? Excelente ator - ninguém diz ‘um grande ator negro’. Queria uma profissão que estivesse acima de qualquer conotação racial. Agora, é evidente que quando saiu a notícia de que a Taís seria a Helena, todo mundo associou - ‘vai ser a primeira Helena negra’. Não, será a primeira Helena jovem. Poderia ser japonesa, para mim não faria diferença."Em entrevista ao Estadão em 2019, por ocasião do aniversário de 10 anos do lançamento da novela, Taís Araújo comentou as declarações do autor: "Eu entendo o Maneco. Esse desejo, na época, também era um desejo meu - Olha que loucura!""Minha ingenuidade era tão grande quanto ao Brasil que, na época, eu achava que o Brasil era aquele cordial que foi vendido para a gente a vida inteira. Uma ingenuidade de que ‘não precisa tocar nesse assunto’. E não, precisa, sim, tocar nesse assunto. A gente não pode deixar os assuntos serem ignorados enquanto tem coisas a se resolver".