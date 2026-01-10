Manoel Carlos morreu neste sábado, 10, aos 92 anos de idadeReprodução / Redes sociais
Globo anuncia mudança na programação em homenagem a Manoel Carlos
Especial sobre a vida e a carreira do autor será exibido após o BBB 26 e pode provocar ajustes na grade noturna
Manoel Carlos trouxe primeira protagonista negra em uma novela das 8
Autor morreu neste sábado, 10, aos 92 anos de idade
Artistas prestam homenagem a Manoel Carlos nas redes sociais
O autor morreu neste sábado (10) aos 92 anos
Mariana Rios publica novos registros com o noivo e filho recém-nascido
Atriz reflete sobre a maternidade em texto poético em suas redes sociais
Virginia empresta jatinho a Zé Felipe após pane em avião
Cantor agradeceu a influenciadora em suas redes sociais e seguiu para apresentação marcada no litoral catarinense
Artistas e influenciadores lamentam a morte de Isabel Veloso
Influenciadora morreu aos 19 anos e recebeu homenagens nas redes sociais
