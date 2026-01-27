'O Agente Secreto' é estrelado por Wagner Moura - Divulgação / Vitrine Filmes

Publicado 27/01/2026 09:35

Rio - Protagonizado por Wagner Moura, o filme "O Agente Secreto" foi indicado ao British Academy Film Awards (Bafta) 2026, considerado o "Oscar britânico", na manhã desta terça-feira (27), nas categorias Melhor Filme em Língua não-inglesa e Melhor Roteiro Original. A cerimônia de premiação em 22 de fevereiro, em Londres, no Reino Unido.

Com direção de Kleber Mendonça Filho, o longa concorre com "Apenas Um Acidente", "Sirat", "A Voz de Hind Rajab" e "Valor Sentimental" na categoria Melhor Filme em Língua não-inglesa. Em Melhor Roteiro Original, a produção enfrenta "Eu Juro", "Marty Supreme", "O Agente Secreto", "Valor Sentimental" e "Pecadores".

Ambientado em 1977, durante a ditadura militar, "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um cientista responsável por um laboratório em uma universidade pública de Pernambuco. Ao contrariar interesses de um representante da indústria de energia, ele se torna alvo de perseguição e ameaça de morte, sendo forçado a se esconder. O filme já conquistou a marca de 1,5 milhão de espectadores.

Vale lembrar que, na última quinta-feira (22), o filme foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". Já o ator Wagner Moura, protagonista do longa, concorre como "Melhor Ator".