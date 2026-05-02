Cantora baiana mostrando o público tomando as areias de copacabanaReprodução/Redes sociais

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A cantora Ivete Sangalo utilizou as redes sociais neste sábado (2) para mostrar o clima na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, antes do show de Shakira. Hospedada no Copacabana Palace, a artista compartilhou imagens da janela do quarto, que tem visão direta para o palco montado na orla.
No vídeo, é possível observar a grande quantidade de pessoas já posicionadas na areia e no calçadão ao longo da tarde e início da noite. O público acompanha a programação prévia ao show principal, que inclui apresentação de DJs e outras atrações.
Ivete comentou, de forma descontraída, sobre a localização privilegiada no hotel, destacando que consegue alternar entre assistir à movimentação do quarto e descer até a área do evento. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs, ampliando ainda mais a expectativa para a apresentação da artista colombiana.
A presença da cantora baiana no mesmo hotel que Shakira também gerou especulações sobre uma possível participação especial no espetáculo. As duas já dividiram projetos musicais no passado, o que alimenta rumores de um encontro no palco. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre essa possibilidade.
Outros nomes da música brasileira estão previstos na programação do evento, incluindo Caetano Veloso e Maria Bethânia, que participaram de ensaios nos dias que antecederam o show.
A apresentação faz parte de mais uma edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, que tem levado artistas de grande alcance internacional para shows gratuitos na cidade. A expectativa é de que milhões de pessoas passem pela região ao longo da noite, transformando Copacabana em um dos principais pontos de concentração cultural do país neste fim de semana.