Escritores brasileiros finalistas do Prêmio Jabuti 2026: Milton Hatoum, Itamar Vieira Junior e Adélia Prado - Instagram/Milton Hatoum/Divulgação/Todavia/Instagram/Ministério da Cultural de Portugal

Escritores brasileiros finalistas do Prêmio Jabuti 2026: Milton Hatoum, Itamar Vieira Junior e Adélia PradoInstagram/Milton Hatoum/Divulgação/Todavia/Instagram/Ministério da Cultural de Portugal

Publicado 14/10/2026 17:38

O 68º Prêmio Jabuti anunciou, nesta quarta-feira (14), os cinco finalistas de cada uma das 23 categorias da premiação. A lista reúne escritores consagrados, como Adélia Prado, Milton Hatoum, Ruy Castro e Itamar Vieira Junior, além de autores contemporâneos e estreantes que concorrem em diferentes gêneros literários . A organização é da Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Entre os destaques está Itamar Vieira Junior, finalista na categoria Romance Literário com “Coração sem medo”, terceiro livro da chamada “Trilogia da terra”. O escritor já venceu a categoria com os outros dois volumes: “Torto arado”, em 2020, e “Salvar o fogo”, em 2024. Para completar a sequência de conquistas, ele terá pela frente Milton Hatoum, com “Dança de enganos”; Eliana Alves Cruz, autora de “Meridiana”; Aline Bei, com “Uma delicada coleção de ausências”; e Evandro Affonso Ferreira, que disputa com “Vez em quando, Billie Holiday”.



Na categoria Poesia, Adélia Prado concorre com “O jardim das oliveiras”, seu primeiro livro inédito em mais de uma década. A escritora divide a disputa com Bárbara Mançanares, autora de “A dança áspera das raízes”; Adriana Lisboa, com “Antes de dar nomes ao mundo”; Nina Rizzi, que assina “Diáspora não é lar”; e Alberto Martins, com “Boris e Marina”.



A lista também inclui nomes conhecidos da não ficção. Na categoria Biografia e Reportagem, Ruy Castro concorre com “Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio”. Também estão entre os finalistas Virginia Siqueira Starling, com uma biografia de Zuzu Angel; Rodrigo Faour, autor de “A audácia dos invertidos”; Tárik de Souza, com um livro sobre João Gilberto; e os autores de “Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno”.



Outras categorias contemplam obras de contos, crônicas, histórias em quadrinhos, literatura infantil e juvenil, além de livros sobre artes, educação, negócios, saúde e bem-estar. A premiação também reconhece trabalhos de produção editorial, como capas, ilustrações, projetos gráficos e traduções.



Uma das novidades da edição é a presença de influenciadores literários em uma categoria própria. Criada neste ano, Incentivo à Leitura: Cultura Digital reconhece produtores de conteúdo e projetos virtuais voltados à promoção da leitura. Entre os finalistas estão Pedro Pacífico, conhecido como Bookster, e o perfil da BibliON, biblioteca virtual do estado de São Paulo.



Os finalistas dessa categoria foram escolhidos por votação popular, realizada no site do concurso entre 29 de setembro e 9 de outubro. Nas demais categorias, os vencedores são definidos por júris especializados.



A cerimônia de premiação será realizada em 27 de outubro, na Sala São Paulo, na capital paulista. Os vencedores de cada categoria receberão uma estatueta e R$ 5 mil. Já o autor escolhido como Livro do Ano, selecionado entre os vencedores dos eixos Literatura e Não Ficção, ganhará R$ 70 mil e poderá participar de uma das principais feiras internacionais do livro, com despesas custeadas pela CBL.





Confira todos os finalistas do 68º Prêmio Jabuti





Eixo Literatura



Conto



“Corpo estranho: ferida fechada com a lâmina dentro”, de Marcos Vinicius de Paula, Viseu.



“Massaranduba”, de Abáz, Senac Rio.



“Minha estranha loucura”, de Evandro Luiz da Conceição, Todavia.



“Nego tudo: ficções súbitas”, de Andréa del Fuego, Companhia das Letras.



“Tranças de meninas: contos”, de João Anzanello Carrascoza, Alfaguara.





Crônica



“A sangue quente: crônicas cariocas”, de Hermés Galvão, Labrador.



“Aproveitar a vida e suas dores”, de Contardo Calligaris, em memória, Planeta do Brasil.



“Histórias miseráveis”, de José Castello, Maralto Edições.



“Lugares para chorar no Recife e outros”, de DJ Dolores, Seja Breve Edições.



“Viagem no país da crônica”, de Humberto Werneck, Tinta-da-China Brasil.





Escritor Estreante: Poesia



“História a que ninguém deu nome”, de Juliana Cajives, Mormaço Editorial.



“Lavra mareia”, de Camila Paoletti, Patuá.



“O silêncio é a música mais antiga do mundo”, de Kalu Coelho, Patuá.



“Radiografia das árvores”, de Ivana Fontes, Cachalote.



“Resto”, de George França, Urutau.





Escritor Estreante: Romance



“Cantagalo”, de Fernanda Teixeira Ribeiro, Todavia.



“Horas azuis”, de Bruna Dantas Lobato, Companhia das Letras.



“Índigo”, de Juca Magalhães, Impressões de Minas.



“Pitangas verdes”, de Mariana Lobato Botter, Labrador.



“Sutura”, de Roberta Barbosa, Patuá.





Histórias em Quadrinhos



“Daruma: identidade”, de Monge Han, Pitaya.



“Ouroboros”, de Luckas Iohanathan, Comix Zone.



“Reparações”, de Marcelo Lelis, Figura.



“Segue o baile”, de Magô Pool, Veneta.



“Você precisa saber de mim”, de Helena Cunha, nVersos.





Infantil



“A baleia bailarina”, de Roberta Moysés, Mannú.



“A letra”, de Leo Cunha e Raquel Matsushita, Maralto.



“Alfabeto atrapalhado”, de Juliane Bortolucci, Asinha.



“Eletricista”, de Augusto Massi, Elo.



“Meu”, de Alexandre Rampazo, Planeta do Brasil.





Juvenil



“A descoberta que mudou minha vida”, de Ingrid Haas, InVerso.



“A escola do fim do mundo”, de Júlio Emílio Braz, Arte Literária.



“A única da sala”, de Tathyana Viana, FTD.



“Ana & Artur desvendam a China”, de Silvana Salerno, Editora do Brasil.



“Uma Maria”, de Shirley Souza, Xica Editorial.





Poesia



“A dança áspera das raízes”, de Bárbara Mançanares, Praga.



“Antes de dar nomes ao mundo”, de Adriana Lisboa, Relicário.



“Boris e Marina”, de Alberto Martins, Companhia das Letras.



“Diáspora não é lar”, de Nina Rizzi, Pallas.



“O jardim das oliveiras”, de Adélia Prado, Record.





Romance de Entretenimento



“Aranha movediça”, de Moacir Fio, Moinhos.



“Cartografia para caminhos incertos”, de Ian Fraser, Intrínseca.



“Instruções para desaparecer devagar”, de Flávia Iriarte, Faria e Silva.



“Moeda de troca”, de Lucas Mota, Rocco.



“O tesouro de Joaquim Nabuco”, de Fernando Lomardo, obra independente.





Romance Literário



“Coração sem medo”, de Itamar Vieira Junior, Todavia.



“Dança de enganos”, de Milton Hatoum, Companhia das Letras.



“Meridiana”, de Eliana Alves Cruz, Companhia das Letras.



“Uma delicada coleção de ausências”, de Aline Bei, Companhia das Letras.



“Vez em quando, Billie Holiday”, de Evandro Affonso Ferreira, Record.





Eixo Não Ficção



Artes



“Abdias, intérprete do Brasil: textos sobre raça e cultura brasileira de 1940 a 1990”, organizado por Tulio Custódio, Todavia.



“Expediente”, de André Sanches, Voar.



“Histórias da ecologia”, organizado por Adriano Pedrosa, André Mesquita e Isabella Rjeille, MASP.



“O devorador: Zé Celso, vida e arte”, organizado por Claudio Leal, Edições Sesc São Paulo.



“Vaqueiro de gibão”, de Pablo Pinheiro, Deu na Telha.





Biografia e Reportagem



“A audácia dos invertidos: as estratégias de sobrevivência e visibilidade LGBTI+ no Rio de Janeiro e sua importância no Brasil (1950-1990)”, de Rodrigo Faour, Record.



“Crentes: pequeno manual sobre um grande fenômeno”, de Guilherme Damasceno, Juliano Spyer e Raphael Khalil, Record.



“João Gilberto e a insurreição bossa nova: outros lados da história”, de Tárik de Souza, L&PM.



“Quem é essa mulher?: uma biografia de Zuzu Angel”, de Virginia Siqueira Starling, Todavia.



“Trincheira tropical: a Segunda Guerra Mundial no Rio”, de Ruy Castro, Companhia das Letras.





Economia Criativa



“A (r)evolução das habilidades para o futuro do trabalho na era da inteligência artificial”, de Martha Gabriel, Senac São Paulo.



“Economia azul e cidades: uma introdução”, organizado por Rinaldo Gama e Tomas Alvim, BE.



“Fazer cinema no Brasil: mercado, políticas públicas e ecossistema empreendedor cultural”, de Fernando Antonio Prado Gimenez, Caravana Grupo Editorial.



“Inovação com propósito: negócios com impacto social”, organizado por Caio Flavio Stettiner, Clayton Alves Cunha e Clayton Pedro Capellari, Belas Artes.



“Renda Básica Viável: Para o Governo e o Congresso reduzirem a alta desigualdade de renda no Brasil”, de Walter Barretto Jr., obra independente.





Educação



“A esperança a gente planta”, de Alexandre Coimbra, Planeta do Brasil.



“Agora o meu chão são as nuvens: as famílias contemporâneas e os desafios na educação de crianças e adolescentes”, de Hugo Monteiro Ferreira, Autêntica.



“Atlas da Amazônia brasileira: um retrato abrangente e atual da Amazônia brasileira com mais de 300 mapas e ilustrações”, de Clovis Luciano Teixeira, obra independente.



“Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade”, de Manuel Alves de Sousa Junior, Schreiben.



“Inspiração Griot: por uma educação antirracista”, de Sinara Rúbia, Malê Edições.





Negócios



“De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual”, de Ariane Abdallah, Portfolio-Penguin.



“Estado, economia, desafios fiscais e reformas estruturais no Brasil: textos em homenagem a Eduardo Guardia”, organizado por Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi e Pedro S. Malan, História Real.



“Governança regenerativa: uma evolução do sistema de governança para enfrentar os desafios do mundo em transição”, de Gabriela Blanchet, Bambual.



“Não se esqueça!: 50 memorandos sobre gestão e liderança com propósito, comprometimento e proatividade”, de Mario Sergio Cortella, Record.



“O manual da empresa antirracista: como transformar a sua empresa em uma potência que luta por todos”, de Adriana Alves, Planeta do Brasil.





Saúde e Bem-Estar



“A paixão pela mentira: a família e as tiranias”, de Paulo Schiller, Todavia.



“A revolução da longevidade: vivemos mais do que nunca. Mas estamos preparados para isso?”, de Alexandre Kalache, Vestígio.



“As dores da adolescência: como atender, acolher e cuidar”, de Carolina Delboni, Summus Editorial.



“O dilema das galinhas felizes: diálogos sobre a ciência da felicidade”, de Gustavo Arns e Leandro Karnal, Record.



“Por que a esquerda morreu?: e o que devemos fazer para ressuscitá-la”, de Jessé Souza, Civilização Brasileira.





Eixo Produção Editorial



Capa



“Anônimos: móvel moderno brasileiro além dos ícones”, de Daniel Brito, Olhares.



“Frans Krajcberg”, de Alles Blau, MASP.



“Mano a Mano”, de Alceu Chiesorin Nunes, Companhia das Letras.



“O devorador: Zé Celso, vida e arte”, de Mateus Valadares, Sesc São Paulo.



“Vaqueiro de gibão”, de Beatriz Matuck, Deu na Telha.





Ilustração



“Eletricista”, de Daniel Kondo, Elo.



“Gran Circo”, de Nelson Cruz, ÔZé.



“Guernica: a arte em busca da paz”, de Vinicius Sabbato, Via Lúdica.



“Pantaleão e Serapião”, de Alexandre Camanho, Passarinho.



“Pinóquio”, de Gonzalo Ivar Cárcamo Luna, Figura.





Projeto Gráfico



“Dobra”, de Raul Loureiro, Cosac.



“Moscou feliz”, de Elaine Ramos, Ubu.



“O capital”, de Elaine Ramos, Ubu.



“O inventor de livros: Aldo Manuzio, Veneza e seu tempo”, da Casa Rex, Ateliê Editorial e Mnema.



“Wendy Andrade: eu consigo te ver feliz”, de Carlos Bocai, Julia B. Aguiar e Lucas D'Ascenção, Act.





Tradução



“O cantar de Roldão: chanson de Roland”, traduzido por Ronald Costa, Ateliê Editorial e EDUFU.



“O cavaleiro de bronze e outros contos e versos”, traduzido por Rubens Figueiredo, Penguin-Companhia das Letras.



“O retorno do Barão de Wenckheim”, traduzido por Zsuzsanna Spiry, Companhia das Letras.



“Os irmãos Karamázov”, traduzido por Cecília Rosas e Lucas Simone, Penguin-Companhia das Letras.



“Plotino Enéadas”, traduzido por Juvino Alves Maia Junior, Nova Acrópole.





Eixo Inovação



Incentivo à Leitura: Projeto



“A cidade da gente”, de Otavio.



“A Feira do Livro 2025”, da Associação Quatro Cinco Um.



“Cartovivências nas periferias da cidade”, de Ricardo Barbosa da Silva.



“Programa de rádio Universo Literário”, de Fábia Pereira Lima.



“Semana Literária Sesc e feira do livro”, de Mayara Elisa de Lima Cirico.





Livro Brasileiro Publicado no Exterior



“A terra dá, a terra quer”, Ubu e Editions Wildproject.



“Água turva”, Companhia das Letras e Suhrkamp Verlag.



“O som do rugido da onça”, Companhia das Letras e Liveright/Norton.



“Os substitutos”, Companhia das Letras e Métailié.



“Via Ápia”, Companhia das Letras e Farrar, Straus & Giroux.





Incentivo à Leitura: Cultura Digital



@biblion.app, Instagram.



@bookster, Instagram.



@camillaeseuslivros, Instagram.



@impressoesdemaria, Instagram.



@resenhandosonhos, YouTube.