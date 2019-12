Retrospectiva 2019 TV: Confira os destaques da telinha

Rio - Ela foi a dona da banca, a dona da bola, a dona do pedaço! Em 2019, Juliana Paes brilhou e arrebatou a audiência com sua boleira Maria da Paz, protagonista da novela de Walcyr Carrasco na Globo. Mas bem que outros artistas e programas tentaram lhe fazer sombra. Confira os destaques do ano.



- 'A Dona do Pedaço': Juliana Paes foi o grande nome da novela das 21h da Globo, escrita por Walcyr Carrasco. O talento e o carisma da atriz emprestados a Maria da Paz deram um refresco aos deslizes da personagem, como o sotaque intermitente e a pouca inteligência da boleira. Além das tramas rasas e de Vivi Guedes (Paolla Oliveira, que viu crescer a popularidade e a conta bancária), a novela será lembrada pelo sucesso comercial e de audiência. 'A Dona do Pedaço' acumulou 35,9 pontos de média geral. Das últimas dez tramas exibidas às 21h, o folhetim perdeu apenas para outro de Carrasco: 'O Outro Lado do Paraíso' (2017), com 38,2.



- Maju e Sandra: A principal dança das cadeiras aconteceu no 'Jornal Hoje'. Há 16 anos ancorando o telejornal, Sandra Annenberg foi remanejada para o 'Globo Repórter' ao lado de Gloria Maria. A dupla ocupa a vaga que antes era de Sergio Chapelin, que decidiu ficar mais tempo com a família. Desde setembro, à frente do vespertino está Maria Júlia Coutinho. O cenário do 'JH' mudou. A bancada está menor e mais alta, servindo como apoio para a apresentadora, que comanda o jornal de pé.

- 'Segunda Chamada': As histórias pessoais e a carência do sistema de ensino noturno para jovens e adultos ganharam abordagem sensível e inteligente em 'Segunda Chamada', com texto das autoras Carla Faour e Júlia Spadaccini. A atuação do elenco encabeçado por Debora Bloch é outro ponto forte da produção, que já pode ser considerada uma das melhores novidades de 2019. E como não poderia ser diferente, as gravações da segunda temporada da série estão previstas para o início do ano que vem. Que venha 2020!

- Silvia Poppovic: Afastada da TV por oito anos, Silvia Poppovic foi uma das mais acertadas contratações da Band em 2019. A jornalista já teve diversas passagens pela emissora e, desta vez, está à frente do 'Aqui na Band', ao lado de Luís Ernesto Lacombe e um time de especialistas. Com 40 anos de carreira e 64 de idade, Silvia tem facilidade de trazer seriedade e leveza nos momentos oportunos das notícias e dos quadros do programa.

- Patricia Abravanel: A filha número quatro de Silvio Santos ganhou este ano um programa para chamar de seu: 'Topa ou Não Topa', no ar desde agosto. O programa já foi comandado por SS entre 2006 e 2010. Só que, na versão atual, existe uma banqueira negociando e fazendo de tudo para comprar a maleta do participante, que pode fazer uma contraproposta. Quem também voltou ao ar foi Tiago Abravanel. O neto de Silvio está no comando do talent show 'Famílias Frente a Frente'.

- 'Bom Sucesso': Fazia tempo que a Globo não tinha uma novela tão redonda quanto 'Bom Sucesso', protagonizada por Grazi Massafera, que dá show em todas as cenas. O restante do elenco não deixa por menos, tanto que a novela de Rosane Svartman e Paulo Halm este mês marcou 30,5 pontos e foi mais vista do que o 'Jornal Nacional' por três dias consecutivos. Só para ter uma ideia, nesta reta final, a trama já está com média de 29,2 pontos. Este é o melhor resultado de uma novela das 19h desde 'Cheias de Charme' (2012), que chegou ao fim com 30 de média.

- Silvio Santos: Não é de hoje que Silvio Santos, de 89 anos, está sem filtro. No entanto, em 2019, o comunicador se superou ao ter seu nome envolvido em alguma polêmica, quase todo domingo, no 'Programa Silvio Santos'. Tudo porque explorou desfile de crianças com maiôs, fez comentários de duplo sentido (com conotação sexual) e gosto duvidoso, saudação nazista, e até foi acusado de racismo nas redes sociais.

- 'Sob Pressão': O desempenho de Marjorie Estiano na segunda temporada de 'Sob Pressão' rendeu a ela uma indicação na categoria 'Melhor Atriz' do Emmy 2019. A produção, que terminou a terceira temporada este ano, está com a quarta temporada confirmada. Para quem não lembra, Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie) terminaram a terceira juntos, no Médicos Sem Fronteiras.

- 'Órfãos da Terra': A novela de Thelma Guedes e Duca Rachid abordou a questão dos refugiados como pano de fundo para a história de amor dos protagonistas. O folhetim venceu o Rose D'Or Award, uma das mais importantes premiações de entretenimento do mundo. Kaysar Dadour foi uma das surpresas do folhetim. O ex-BBB não fez feio, tanto que seu personagem ganhou destaque na trama. O ano foi mesmo bom para Kaysar, que estreou no cinema com 'Carcereiros' e foi um dos finalistas da 'Dança dos Famosos', do 'Domingão'.

- Gugu: A morte de Gugu Liberato, aos 60 anos, nos mês passado, pegou todos de surpresa. O apresentador comandava o 'Canta Comigo', reality musical, que era todo gravado e fez sucesso na Record TV. O ano de 2019 também foi de despedidas como as dos jornalistas Ricardo Boechat (em fevereiro, aos 66 anos) e Paulo Henrique Amorim (julho, aos 76 anos).