Tiago Leifert é o apresentador do BBB 21 Reprodução

Por iG

Publicado 20/01/2021 10:30 | Atualizado 20/01/2021 10:32

São Paulo - O 'BBB 21' começa na próxima segunda-feira, mas O DIA já está aquecendo os motores para a grande largada. Por isso, selecionamos os dez barracos mais memoráveis de todas as edições do 'Big Brother Brasil'. Afinal, reality show sem barraco não é reality show.



fotogaleria

BBB 2 - Cadê o boné da Tina?

A participante da segunda edição do reality show já era conhecida por tirar os colegas de confinamento do sério batendo panelas e cantando pela manhã. Um dia ela não encontrou seu boné e deu dez segundos para que os outros participantes encontrassem o objeto. Ignorada, ela resolveu fazer justiça com as próprias mãos e bagunçou o quarto dos brothers. Eles não engoliram a afronta e jogaram as malas de Tina na piscina!

BBB 4 - Marcela versus Solange

Marcela não gostou de Solange ter ido para debaixo do edredom com Rogério e as duas acabaram discutindo feio durante uma festa. A situação foi degringolando e terminou com uma troca de ofensas pesadas. Solange dizia que a bunda da rival era caída, enquanto Marcela rebatia dizendo que a da sister era cheia de estrias.

BBB 7 - "De sunga branca!"

Airton deixou Diego Alemão pelado enquanto ele tentava dormir no quarto, o que causou uma verdadeira guerra entre os brothers. No meio da discussão, o carioca acabou lançando um dos bordões mais famosos da história do reality show: "De sunga branca!". Acontece que ele queria insinuar que o campeão do 'BBB 7' queria aparecer, criticando o fato dele usar uma sunga de cor branca na casa.

BBB 10 - Bolinho de soja causa briga entre Eliéser e Anamara

A discussão teve início com algo corriqueiro: Anamara queria fritar bolinhos de soja, mas Alex pediu para que ela economizasse óleo. A ex-policial, então, foi tomar banho de piscina após desistir dos bolinhos, mas foi criticada por Eliéser: "Você fala que vai cozinhar, não cozinha e vai tomar sol! Toda vez que é pra cozinhar é essa confusão". A partir daí iniciou-se uma enorme confusão e quase aconteceu agressão física.

BBB 10 - Elenita escuta errado a fofoca e vai tirar satisfação

Lia conversava baixinho com Sérgio e Anamara na hidromassagem, enquanto Elenita os observava de longe. A linguista percebeu que talvez fosse o assunto da fofoca e se incomodou. "É muito chato você ficar falando de mim. Tá falando e se vitimizando", disse Elenita. A partir daí, começou uma das discussões mais sem pé nem cabeça da edição:

BBB 16 - Ana Paula Renault perde a paciência com Renan e é expulsa

Renan não gostou de saber que Ana Paula estava tentando conseguir votos contra ele para o paredão. "Você tem alguma coisa para me falar? Você é falsa, arrogante e prepotente", falou o modelo. Ana Paula rebateu dizendo que ele era louco e que tinha "dentes falsos". A confusão começou e terminou com expulsão:

BBB 18 - Gleici desmascara Patrícia ao vivo

Gleici participou de um falso paredão e acabou descobrindo que Patrícia falava mal dela pelas costas. A campeã do 'BBB 18' se inspirou na personagem Clara, interpretada por Bianca Bin na novela 'O Outro Lado do Paraíso' ao aparecer para os demais confinados do programa. "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta", disse ela, completando: "Quem cava uma cova para o inimigo, cai nela".

BBB 20 - "Falso para um caralh*!"

Manu Gavassi descobriu o plano de Victor Hugo para que ela fosse ao paredão. A cantora partiu pra cima do psicólogo durante uma festa, o confrontando. 'Quando você vira para duas pessoas que gostam de mim e pede para votar em mim sem motivo algum, eu faço o que quiser. Você é um falso do caralh*

BBB 20 - Guerra do feijão com Babu Santana

A grande guerra aconteceu por causa de feijão -- ou pela falta dele. Babu chegou para parte da casa e disse que deveria ser feito mais feijão, já que a quantidade não daria para todos comerem. Flay era a encarregada por preparar o alimento. No fim das contas, faltou o feijão nos pratos de Felipe Prior e de Ivy, e o clima ficou muito tenso.