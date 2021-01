Luiza Ambiel Reprodução Internet

Publicado 22/01/2021 09:25

Rio - Luiza Ambiel contou em entrevista ao programa "Fofoca Aí", da TV Gazeta, que vai ao ar na próxima segunda-feira, que vai torcer contra Camilla de Lucas, influenciadora digital que foi anunciada recentemente como participante do "BBB 21".

"Me mandaram posts dela me chamando de fofoqueira e falando mal de mim, dizendo que não acreditaria nas coisas que eu falava", disse Luiza, que também revelou que não conhecia Camilla de Lucas e achou que ela faria parte do grupo "Pipoca".

Luiza Ambiel afirmou que seus fãs vão tentar eliminá-la. "Meu fandom já me avisou que vai votar para ela sair e fazer de tudo para ela ser eliminada", garantiu. No entanto, Luiza disse ao programa que não guarda rancor. "Agora que ela está confinada ela vai sentir na pele o que eu passei", disse.