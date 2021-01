Por IG - Gente

Rio - Já confinada para entrar no "BBB 21", Viih Tube postou um vídeo na tarde deste sábado (23) para falar a respeito de uma das maiores polêmicas da qual fez parte. A youtuber, na época com 15 anos de idade, em 2016, cuspiu na boca de seu gato em um de seus vídeos. "Eu fiz uma brincadeira, que de brincadeira não tem nada, mas que nunca foi na maldade. Foi a fase mais difícil da minha vida até hoje, deixou muitas sequelas", disse.Viih, hoje aos 20 anos, conta que na época acabou desenvolvendo problemas psicológicos por causa da repercussão da "brincadeira". Chorando, ela diz que sempre fica muito nervosa quando precisa tocar neste assunto. Apesar de ter sofrido vários ataques virtuais, ela diz que a parte mais difícil foi o que ela viveu na vida real."Eu não conseguia comer, eu tive problemas psicológicos, não conseguia pegar no celular, não conseguia conversar com as pessoas, não conseguia olhar no olho de alguém, porque eu tinha medo dela falar do assunto", disse. "Além de tudo isso, eu apanhei na rua de um homem", continua falando, chorando ainda mais.Viih afirma que nunca falou disso nem para sua própria mãe, porque dói demais. Mas, agora no "BBB 21" , o assunto muito provavelmente vai voltar à tona e ela precisava falar sobre. Além disso, a youtuber pediu desculpas novamente e disse que quer que os telespectadores conheçam uma nova Vitória.