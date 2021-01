Por IG - Gente

Publicado 25/01/2021 11:09

Depois da confirmação de que Kéfera Buchmann não está no BBB 21, a atriz e influencer respondeu perguntas nos stories do Instagram e confirmou que recebeu o convite para participar do programa, mas não aceitou o convite.

Na brincadeira de verdadeiro ou falso, ela ainda contou que não quer mais se expor tanto na internet. "Já expus muita coisa. Agora vivo para mim, sem ficar postando", disse.

Big Brother Brasil 21

O "BBB 21" será a edição mais longa da história do programa, com 100 dias de exibição e muito fogo no parquinho. Para este ano, o reality contará com algumas de suas tradições, como o Big Fone e os Poderes do Anjo e do Monstro. Porém, também terão algumas mudanças. Os participantes poderão declarar em quem estão interessados e a casa mais vigiada do país ganhou algumas transformações, como uma academia melhorada e um painel tático para todos os participantes verem o que está acontecendo pelos cômodos.