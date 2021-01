Fiuk, Projota e Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 10:21 | Atualizado 26/01/2021 10:23

Rio - Carne unha, alma gêmea... Calma, jogador! Não foi só o 'BBB 21' que começou ontem, mas as investidas também estão a mil por hora. Juliette e Fiuk foram os primeiros a entrar na área de imunizados do reality e a maquiadora já tem aproveitado para flertar com o cantor. Em uma conversa com Projota e Arthur, a sister já mandou uma direta para o cantor. "Você não tem nenhum defeito no rosto, uma mancha. O rosto dele é perfeito".