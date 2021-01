Carla Diaz se emociona ao falar sobre câncer no ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 27/01/2021 08:25 | Atualizado 27/01/2021 08:26

São Paulo - Carla Diaz caiu no choro, na madrugada desta quarta-feira, ao contar ao elenco do "BBB 21" sobre sua batalha contra o câncer. Em conversa na área externa, a sister abriu sua intimidade.

"Não sei se contei para vocês que ano passado (2020) eu descobri um câncer. Graças a Deus, está tudo certo já. Eu descobri a tempo e estou curada. Mas muita coisa mudou e um dos motivos que estou aqui hoje é por isso. Me deu muita força para ser essa mulher e artista que sou hoje. Eu estou exatamente para aprender com cada um de vocês e mostrar essa Carla que sou, que é imperfeita, com 30 anos, sendo 28 de carreira, e é isso", disse ela, que não conseguiu conter as lagrimas.

"Muita gente deve pensar: 'é cena', mas, porra, não é. É muito difícil pra todos nós. Acho que nós, artistas, a gente sempre tenta deixar a nossa vida pessoal e as pessoas que a gente ama mais guardada naquele nosso potinho, né? Estar aqui é se abrir para o mundo e até chorar pelo nariz", continuou.

Os brothers presentes aplaudiram Carla Diaz após sua fala e a desejaram sorte no confinamento.