Todos os participantes do BBB 21 finalmente se encontraram Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 13:58 | Atualizado 27/01/2021 13:59

Rio - O desejo de festejar a virada de 2020 para 2021 precisou ser adiado em várias partes do mundo. Mas no BBB 21, a festa de ano novo está garantida e acontece nesta quarta-feira, dia 27. Vestidos a caráter, brothers e sisters poderão fazer a aguardada contagem regressiva e brindar com espumante, fogos e música. E o público vai poder curtir todos os momentos da primeira celebração da temporada madrugada adentro.