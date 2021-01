Carlos Bolsonaro confunde imunizados do ’BBB 21’ com imunizados pela vacina contra a covid-19 AFP

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 14:38 | Atualizado 28/01/2021 15:14

Rio - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) confundiu a imunização do "BBB 21" com a imunização contra a covid-19 e fez um post no Twitter criticando o reality show da Globo. Alguns participantes da atração global foram imunizados, o que no programa quer dizer que eles não podem ser votados para o paredão.

Carlos Bolsonaro achou que os imunizados do programa tinham furado a fila e recebido a vacina contra a covid-19. Ele até percebeu o erro após alguns minutos e apagou a postagem, mas a internet é rápida e a gafe já tinha viralizado.

"Aglomeração do bem. Não uso de máscaras do bem! Vacinados sem prioridade do bem? Fique em casa você, trabalho para os funcionários da Globo", escreveu o vereador, que apagou a mensagem ao perceber o erro. Ainda assim, ele foi motivo de risadas nas redes sociais.

E o Carluxo que achou que a imunização do BBB era sobre a vacina?????? pic.twitter.com/vKyTi6Zfs3 — Bic Müller (@bicmuller) January 27, 2021

Kkkkkkkkkkkk Carlos Bolsonaro achando que os imunizados do BBB tomaram vacina — anália (@analiacsf) January 27, 2021

Eu tô rindo até agora do Carlos Bolsonaro achar que os 5 imunizados do BBB tinham tomado a vacina KKKKKK — Marie (@Maridafarmacia) January 27, 2021

Um cabeção desse tamanho pra achar que imunizado do BBB é imunizado por vacinação kkkk pic.twitter.com/TuuwpH2gRW — Leonardo Vaz (@oleonardovaz) January 27, 2021