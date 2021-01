Marcelo Adnet movimentou a web ao mostrar a transformação em Fiuk Reprodução

Por iG

Publicado 29/01/2021 12:04 | Atualizado 29/01/2021 12:23

São Paulo - Marcelo Adnet se transformou em Fiuk para uma paródia sobre o BBB 21. A caracterização contou até com a bandana que o filho de Fábio Jr usou na chegada ao reality.

"E aí mores? Prontos para empurrar formiga?", brincou o comediante. A fala é referência a declaração de Fiuk no programa, que falou que "não se mata formiga, empurra".

A brincadeira de Adnet faz parte de divulgação do programa dele sobre o reality. E claro, a foto agitou a web:

Eu tô rindo por dentro, acredite! pic.twitter.com/2GY0Dg7Lnf — Surtos Leves no #BBB21 (@twentold) January 29, 2021

O "Sinta-se na Casa" de Marcelo Adnet, é uma adaptação do BBB e estreia hoje no Globoplay. Como embaixador do reality na plataforma, o humorista vai receber semanalmente um influenciador digital diferente para falar sobre os pontos altos da semana no Big Brother Brasil, com imitações, esquetes e performances.