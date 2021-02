Lumena é participante do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Publicado 03/02/2021 14:40

São Paulo - Internautas descobriram que a psicóloga Lumena, que está confinada no "BBB 21", está com o registro profissional no Conselho Regional de Psicologia (CRP) cancelado e os administradores das redes sociais da sister se pronunciaram.

"Gente, na área da psicologia, Lumena atualmente trabalha enquanto pesquisadora, por isso não precisa do CRP ativo", escreveram. "Ela precisava da inscrição no Conselho enquanto atuava no SUS, com a entrada no mestrado não se fazia mais necessário e cancelou a sua inscrição. É um procedimento comum e legal", explicaram.