Por O Dia

Publicado 06/02/2021 10:37 | Atualizado 06/02/2021 10:45

Rio - Durante a madrugada, os participantes do "BBB 21" conversaram bastante sobre a formação do próximo paredão que, até o momento, já tem a goiana Thaís indicada . No Quarto do Líder, em conversa com Arthur, Arcrebiano e Carla Diaz, Karol Conká puxou o papo ao perguntar: "O que vocês estão pensando para o paredão desta semana?"