Publicado 07/02/2021 10:08 | Atualizado 07/02/2021 10:19

Rio - Gilberto atendeu, na manhã deste domingo, a segunda chamada do Big Fone deste fim de semana no "Big Brother Brasil 21". O brother pernambucano decidiu imunizar Sarah e colocar Karol Conká no segundo paredão do reality, que vai ser formado oficialmente durante a edição ao vivo do programa neste domingo.

Na sexta-feira, Arcrebiano atendeu a primeira chamada e decidiu imunizar Juliette , gerando polêmica nas redes sociais, pois a decisão foi por mera estratégia de jogo. Por outro lado, colocou a sister Thaís na berlinda.

Pela terceira vez, o Big Fone vai tocar às 18h deste domingo. Quem atender vai inverter as ordens dadas anteriormente. Assim, um dos indicados ao paredão vai ser imunizado e um dos imunizados vai ser indicado ao paredão.

A formação do paredão vai ser completada com a indicação do líder e a votação da casa. Dos quatro emparedados, três vão disputar a Prova Bate-Volta, exceto o indicado pelo líder, e um participante vai se salvar, ganhando mais uma semana na casa mais vigiada do país.