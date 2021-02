Karol Conká volta a chamar Bil de ’covarde’ e diz que ele se aproximou dela por interesse Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 08:46 | Atualizado 09/02/2021 08:52

Rio - Karol Conká chamou Arcrebiano, o Bil, de "covarde" durante o "Jogo da Discórdia" , na noite desta segunda-feira, e voltou a chamá-lo de "covarde" em conversa após a dinâmica. "Eu acho um pouquinho estranho que você só quer falar comigo agora que está prestes a talvez sair e depois de você ver a maioria da casa, mesmo falando que tava errada minha atitude, me acolhendo. Porque eles entenderam a situação que eu passei e você realmente, Bil, foi covarde", disse Karol, se referindo ao fato de Arcrebiano não ter tentado conversar com ela e nem com Carla Diaz quando a confusão se formou, na última festa.

Publicidade

fotogaleria

A rapper também disse que Bil demonstrou interesse nela antes de ela demonstrar interesse nele. "Na primeira festa, você veio e falou comigo na festa branca e eu achei um pouco engraçado você chegar em mim. 'Nossa, ele teve coragem de falar comigo', porque eu sei a potência de mulher que eu sou e o que eu represento pra muitas pessoas lá fora. Aí a gente começou a embarcar ali numa relação. Você é muito profundo, eu tava levando na brincadeira ficar ou não. Ainda falei pra você o que acontece aqui, fica aqui. Você falou 'Não', dando a entender que queria algo comigo além do BBB, mas foi tudo mentira".

Publicidade

Karol também disse que ficou com muita vergonha quando Arcrebiano se esquivou do beijo dela e que recebeu conselhos para "se valorizar". A cantora também disse que no dia seguinte entendeu que Bil a "usou para um planejamento de jogo".

Bil disse que não ficaria com ela por interesse. "Eu gosto de dinheiro, Karol, mas do meu", afirmou. "Aqui dentro, eu achei que você estava usando da minha imagem, em nenhum momento eu falei da minha situação financeira", respondeu a rapper. "Que imagem?", perguntou Bil. "Da minha imagem de mulher forte e segura aqui na casa, pra estar do teu lado pra você não ter mais votos. Eu só to expondo o que eu achei, eu só preciso ouvir de você que não é isso", disse a rapper.

Publicidade

"Eu vejo a Pocah como uma mulher forte, a Carla como uma mulher forte, eu vejo tanta mulher forte aqui dentro, que que tem a ver uma coisa com a outra?", questionou o goiano.