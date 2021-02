Nego Di e Felipe Prior: barraco Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/02/2021

Rio - Felipe Prior soltou o verbo contra Nego Di nas redes sociais. A briga entre os dois começou depois que Nego Di afirmou que muitos ex-participantes do "BBB" erram durante o reality show e mesmo assim conseguem trabalhar quando saem do programa. Prior não gostou nadinha do comentário e reclamou nas redes sociais.

"Sempre trabalhei, sempre vou trabalhar. Estudei cinco anos da minha vida em uma das melhores universidades de São Paulo. Sou arquiteto/empresário bem sucedido, fruto de muita correria a minha vida inteira. Conquistei tudo trabalhando que nem um condenado porque nada veio de mão beijada", iniciou.

"Joga a merd* do seu joguinho aí e depois se responsabilize pelo que você fala. Não vale chorar e pedir desculpas. Pode ter certeza que vou votar quem nem um louco pra você sair. Não vou nem falar seu nome porque não merece respeito. Só te digo uma coisa, se responsabilize pelo que você fala. Tenho uma mãe aqui fora que não merece ficar sofrendo com sua difamação irresponsável. Eu sou muito maior que você, muito maior que você. Na realidade nunca tinha te visto na capa do 'kisuco'", finalizou.