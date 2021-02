Rapper Xamã elogia Juliette: 'Muito gata'

Rio - O rapper Xamã fez um breve comentário sobre o "BBB 21" no Twitter, na manhã deste domingo. Ele elogiou a beleza de Juliette. "Eu acho a Juliette muito gata", disse o rapper. A página oficial de Juliette compartilhou a postagem de Xamã e disse que ela vai "cair dura" quando souber do elogio. "Salvando aqui esse tweet pra ela ver quando sair e cair dura".

salvando aqui esse tweet para ela ver quando sair e cair dura — Juliette Freire (@FreireJuliette) February 14, 2021

Logo que entrou no reality show, Juliette se engraçou para o lado de Fiuk. No entanto, o rapaz acabou ficando chateado com as constantes investidas da advogada. Depois, ela esclareceu que tudo não passava de uma brincadeira.

Recentemente, Juliette disse que todos os homens por quem ela se interessa no "BBB 21" arranjam alguém. "Fiuk ficou com Thais, fui dormir com o Gil e ele beijou o Lucas", brincou a advogada, fazendo seus colegas de confinamento caírem na gargalhada.

