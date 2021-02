Fiuk reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 11:09 | Atualizado 14/02/2021 11:15

Rio - A equipe que cuida das redes sociais de Fiuk pediu, neste domingo, o fim das brincadeiras e memes sobre a aparência do cantor. Fiuk vem sendo comparado pelos internautas a um fantasma nas redes sociais. A equipe do cantor disse que ele tem déficit de atenção, hiperatividade, depressão e ansiedade. Sem mais detalhes, a equipe disse que ele está "em abstinência das medicações".

Confira a íntegra do comunicado

"Nós do #TeamFiuk viemos prestar um esclarecimento a respeito de tudo que o Fiuk vem sofrendo dentro do #BBB21: Fiuk é diagnosticado com TDAH, depressão e ansiedade. O principal sintoma do TDAH é a desatenção extrema, que pode resultar na impercepção de coisas ditas como 'óbvias' por muitos do tribunal da internet que julgaram-o ignorantemente após a Prova do Anjo.

Memes e piadas sobre a aparência e as condições mentais do Fiuk são de cunho extremamente desrespeitoso. A maneira que a sociedade sente prazer em brincar com a dor do próximo é devastadora. Os transtornos psicológicos e seus estigmas jamais devem ser motivos de zombaria. No programa, ele está em evidente abstinência de medicações para a depressão e ansiedade. Isso vem afetando muito o estado psíquico dele.



Como já dito pelo Fiuk, esses transtornos deixam-o isolado e causam intensas crises de choro. Fiuk possui hipersensibilidade resultada de suas doenças crônicas, que geram sérias recaídas emocionais. O fumo excessivo de cigarro é uma válvula de escape/controle para toda a ansiedade causada pela pressão, exclusão e perseguição que ele vem sofrendo nos últimos dias.



Nós do #TeamFiuk sempre jogamos com a honestidade e a nossa torcida continuará nesse caminho. Estar exposto para milhares de pessoas em rede nacional é um grande desafio para o Fiuk, que sempre foi uma figura pública e nunca expôs seus transtornos. Todo o ódio gratuito que ele tem sofrido nos deixou extremamente preocupados em como ele reagirá com tudo isso. Por favor, eduquem-se antes de destilar ódio e desinformação. Tenham empatia e compaixão"