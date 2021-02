Lucas Penteado e Arcrebiano Reprodução Internet

Rio - Os ex-BBBs Lucas Penteado e Arcrebiano se reencontraram neste domingo. Arcrebiano postou um vídeo em que aparece com Lucas. "Tão bom ter encontrar assim, meu irmão. Você foi muito importante pra min lá dentro, você é fod*, meu irmão", escreveu Bil na legenda da postagem.

O perfil de Arcrebiano no Twitter postou duas fotos em que os dois aparecem juntos. Arcrebiano foi o segundo eliminado do "BBB 21". Ele levou a pior em um paredão com Gilberto e Juliette. Lucas Penteado desistiu do reality show após ser perseguido por participantes como Lumena e Karol Conká.