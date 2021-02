Fiuk, Nego Di e Sarah estão no terceiro paredão do ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 08:36 | Atualizado 15/02/2021 09:21

Rio - Fiuk, Sarah e Nego Di são os integrantes do terceiro paredão do "BBB 21". O paredão começou a ser formado com a benção do anjo, Caio, que deu a imunidade para Rodolffo. Em seguida, foi a vez de a líder Karol Conká dar o seu decreto.

"Hoje eu indico a Sarah, acredito que a forma como ela joga é um pouco prejudicial para as relações aqui da casa. Eu acho e sinto que ela alimenta uma desavença entre pessoas que nitidamente se dão bem e eu acho que hoje ela que tem que ir para o paredão", disse a rapper.

A surpresa para os brothers ficou por conta do contragolpe. Com isso, Sarah pode escolher uma pessoa para ir com ela ao paredão. Sem titubear, Sarah indicou Nego Di. Já Fiuk, o terceiro integrante da berlinda, foi o mais votado pela casa. Ele teve cinco votos: Viih Tube, Arthur, Sarah, Rodolffo e Caio.