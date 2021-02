Nego Di está no terceiro paredão do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 08:54

Rio - Dias de luta, dias de glória! E parece que para os internautas, os dias de glória finalmente chegaram. Nego Di, considerado um dos vilões do "BBB 21", foi indicado ao paredão por Sarah. A líder Karol Conká mandou Sarah para a berlinda, mas a loura pode dar um contragolpe e puxou o humorista para ir junto com ela.

Os internautas ficaram enlouquecidos com o fato de que finalmente um dos integrantes do chamado "gabinete do ódio" -- Karol Conká, Lumena, Nego Di e Projota --, vai ao paredão. Nego Di é um participante polêmico. Ele já fez insinuações sexuais sobre Carla Diaz e comentários de extremo mau gosto sobre Arlindo Cruz, que está se recuperando de um AVC e sofre com as sequelas.

Confira as reações:

