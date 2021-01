Memes! Torcedores do Fluminense tiram onda após vitória de virada sobre o Flamengo

Rio - No apagar das luzes, o Fluminense marcou nos acréscimos e derrotou o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no sétimo clássico entre as equipes na temporada. A vitória da equipe das Laranjeiras fez com que os torcedores ironizassem o maior rival com memes nas redes sociais.

Relatar erro