Publicado 15/02/2021

Rio - Gilberto falou recentemente no "BBB 21" que está apaixonado por Lucas Penteado. Ciente da declaração de Gil, Lucas disse que corresponde ao sentimento. O ator participou de uma live com Astrid Fontenelle e disse estar esperando Gil sair do reality show para conversar com ele.

"O Brasil inteiro está apaixonado pelo Gil. Ele é um cara incrível. Não vou prometer nada porque nós precisamos conversar aqui fora. Relacionamento é algo muito sério, nós dois somos caras muito intensos, então pra gente ter um relacionamento é só se a gente tiver certeza absoluta de dar bem certo, porque a gente se machuca muito fácil. E eu odiaria machucar ele de qualquer forma possível", disse Lucas.

O ator também falou que a princípio, eles são grandes amigos. Mas a "paixão é recíproca". "Eu queria ter a coragem dele mais cedo, porque [eu] não era aberto a mais ninguém, só às pessoas mais próximas. Eu acho que ninguém explica que é hétero, então eu nunca ficava explicando que era bi, porque não tinha necessidade", disse.

Ele continuou falando sobre sua sexualidade. "Eu nunca tive [coragem de contar sobre a sexualidade], porque quando era necessário, eu escondia, coisa que eu sei que o Gil nunca faria. Ele tava na igreja e deixava bem claro, para os companheiros de missão, que era homossexual".