Publicado 15/02/2021 13:17 | Atualizado 15/02/2021 13:32

Rio - Em todas as edições do "Big Brother Brasil" tem aquele participante que fica escondido, não se mete em confusões, passa meio despercebido pelos paredões e acaba chegando à final ou até bem perto dela sem que ninguém perceba. Essa é uma prática muito criticada por todos os brothers, afinal ninguém quer ser a planta da edição.

No entanto, no "BBB 21", esta parece ser a tática adotada por Pocah. Na noite deste domingo, Tiago Leifert chamou atenção de pessoas que dormem muito. A carapuça serviu e ela respondeu: "Depende, Tiago". Após a votação, a equipe de Pocah se pronunciou e comemorou o fato de a funkeira estar fazendo a fotossíntese na casa.

"Neném que dorme, não é vista. Mais uma semana invicta com zero votos. Estrategista é ela", dizia mensagem no perfil oficial do Twitter da funkeira.

Por conta de viver nos braços de Morpheu, Pocah recebeu na internet o apelido de "Pocah Roncas".

Neném que dorme, não é vista.

Mais uma semana invicta com 0 votos — POCAH (@Pocah) February 15, 2021

Não acho justo as pessoas acordadas pra ela ficar dormindo 24 horas no BBB. — Kombucha Mushroom (@kombuchmushroom) February 15, 2021

primeiro pocah diz que é influenciadora, mesmo dormindo o dia todo e agora ela JOGA, mesmo dormindo o dia todo — ma ri. (@acostumadinha) February 15, 2021

hoje estou tal qual pocah roncas... onde paro dou uma dormidinha — thaís goulart (@mudblood_) February 14, 2021